Индия призывает открыто ответить на давление Трампа

Депутат оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Маниш Тевари призвал правительство страны «открыто выступить» против давления со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, который, по его словам, систематически унижает Индию в связи с её импортом российской нефти. С соответствующим заявлением политик выступил в интервью агентству ANI.

«Уничижительные высказывания Дональда Трампа оскорбляют достоинство и самоуважение 1,4 миллиарда индийцев. Я надеюсь, что правительство проявит решимость и мужество, чтобы дать отпор этому джентльмену», — заявил Тевари, добавив, что «пришло время открыто выступить против этих постоянных издевательств и запугиваний».

Его заявление прозвучало на фоне недавнего выступления Трампа, который 4 августа заявил, что США могут значительно повысить пошлины в отношении Индии из-за импорта и, по его словам, «перепродажи» российской нефти на международные рынки. Эти заявления вызвали волну критики в индийских политических кругах и обострили дискуссию вокруг внешней зависимости и энергетической независимости страны.

Эксперты, однако, скептически оценивают перспективы давления со стороны США. Как отметил аналитик Финам Николай Дудченко, вероятность того, что Индия полностью откажётся от российской нефти, «чрезвычайно мала». По его данным, на долю России приходится более 40% всех поставок нефти в Индию, а местные нефтеперерабатывающие заводы в значительной степени адаптированы к переработке российского сорта Urals.

Индия, сохраняя формальный нейтралитет в вопросах международных санкций, продолжает наращивать закупки российской нефти по выгодным ценам, что позволяет ей снижать издержки и поддерживать внутренние цены на топливо. Эксперты считают, что любые попытки внешнего давления вряд ли заставят Нью-Дели пересмотреть свою энергетическую стратегию.