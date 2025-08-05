Рекордное подорожание бензина в России связано с атаками БПЛА на НПЗ

Цены на бензин в России резко выросли на фоне атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, рост котировок на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже напрямую связан с диверсиями, произошедшими 2 августа.

По данным источника, атаки затронули установки первичной переработки нефти на нескольких НПЗ, чья суммарная производственная мощность составляет около 40 тысяч тонн в сутки. Повреждённое оборудование может восстанавливаться от одного месяца до полугода, что создаёт дополнительное давление на рынок топлива.

В результате торги показали рекордные значения: бензин марки АИ-95 подорожал до 77 000 рублей за тонну, превысив предыдущий максимум в 76 876 рублей, зафиксированный в сентябре 2023 года. Внебиржевая цена на тот же вид топлива составила 75 421 рубль за тонну.

Также выросла стоимость бензина АИ-92 — по итогам торгов он подорожал на 1,16%, достигнув 66 642 рублей за тонну.

Эксперты отмечают, что продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру России могут в ближайшие месяцы оказывать устойчивое влияние на внутренние цены на топливо и логистику в отдельных регионах страны