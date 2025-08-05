Товарный экспорт из России снизился на 6% в первом полугодии 2025 года

Товарный экспорт из России в январе—июне 2025 года сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт вырос на 1%. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалёв в интервью РБК.

По его словам, снижение экспорта связано в первую очередь с падением мировых цен на ключевые российские товары — нефть и другое минеральное сырьё. Эксперты отмечают, что снижение цен на энергоносители частично обусловлено замедлением экономического роста в ряде регионов мира, вызванным обострением торговых конфликтов, в частности, инициированных президентом США Дональдом Трампом.

На фоне укрепления рубля и слабого внутреннего спроса, вызванного замедлением экономического роста, импорт в Россию продолжает расти умеренными темпами. При этом структура поставок меняется: страна активно наращивает товарооборот с новыми партнёрами.

Как уточнил Пикалёв, за первые шесть месяцев 2025 года значительно выросли поставки из Ирана (+10% в стоимостном выражении), Индонезии (+48%), Египта (+43%) и Бразилии (+10%). Эти страны всё чаще становятся поставщиками продовольствия, промышленного оборудования и компонентов, востребованных в российской экономике.

Эксперты отмечают, что текущая динамика отражает продолжающуюся переориентацию российской внешней торговли в сторону стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, что является частью долгосрочной стратегии диверсификации внешнеэкономических связей на фоне сохраняющихся санкционных ограничений со стороны ряда западных государств.