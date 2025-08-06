Газпромбанк снизил ставки по вкладам: максимальная доходность теперь — 16,3% годовых

С 6 августа 2025 года Газпромбанк понизил процентные ставки по всей линейке сберегательных продуктов. Об этом следует из обновлённых тарифов на официальном сайте банка, с которыми ознакомились «РБК Инвестиции».

Наибольшее снижение коснулось вклада «Новые деньги» на краткосрочных сроках. Теперь максимальная ставка составляет 16,3% годовых — на депозитах со сроком три месяца (ранее было 17%).

Другие изменения:

На 4 месяца ставка снижена до 16,2% (минус 0,1 процентного пункта);

На 6 и 7 месяцев — до 15,2% (тоже минус 0,1 п.п.);

На срок один год ставка теперь составляет 14,5% годовых, что на 0,3 п.п. ниже предыдущего уровня.

Это решение банка связано с общей тенденцией на российском рынке — постепенным снижением доходности вкладов на фоне стабилизации инфляции и действий Центрального банка по нормализации процентной политики.

Эксперты отмечают, что, несмотря на снижение, ставки в Газпромбанке остаются среди наиболее привлекательных на рынке для консервативных инвесторов, предпочитающих надёжные крупные банки.