Новый электробус малого класса от Группы «ГАЗ» протестируют в Москве

Москва продолжает масштабное обновление наземного городского транспорта, активно внедряя экологичные и комфортные электробусы. С 2018 года столица последовательно выводит на маршруты современные отечественные электробусы, и сегодня их парк насчитывает более 2400 единиц, обслуживающих свыше 210 маршрутов. Это крупнейший парк электробусов в Европе, который уже стал важной частью повседневной жизни москвичей.
Как отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, электротранспорт не только снижает нагрузку на экологию, но и повышает комфорт поездок, способствуя улучшению качества жизни в городе. В отличие от традиционных автобусов, электробусы отличаются плавным и тихим ходом, отсутствием вибраций и выхлопных газов, что делает поездки более приятными и безопасными.
Новый этап: тестирование мини-электробуса «Газель e-City»
В столице начали обкатку нового электробуса малого класса — «Газель e-City». Этот компактный транспорт идеально подходит для узких улиц и маршрутов с низкой проходимостью, где крупногабаритные автобусы не могут эффективно работать. Специалисты Мосгортранса тестируют доработанную под требования Москвы версию модели, ранее испытанной в 2023 году.
Основные характеристики мини-электробуса:
Вместимость — до 14 пассажиров (10 посадочных мест);
Запас хода — до 150 км на одной зарядке;
Климат-контроль в салоне;
Широкие двери с кнопками открывания для сохранения тепла;
Откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров
Удобная накопительная площадка для коляски, велосипеда или багажа
Улучшенное электрооборудование и программное обеспечение.
«Начинаем тестирование мини-электробуса, который подходит для узкой проезжей части. После испытаний в различных погодных условиях рассмотрим возможность закупки этой модели для замены устаревших автобусов малого класса. Это часть реализации поручения Мэра Москвы Сергея Собянина по развитию экологичного транспорта», — подчеркнул Максим Ликсутов.
Электробусные парки: инфраструктура будущего
Москва стала первым городом в России, начавшим строительство современных электробусных парков. На сегодняшний день электробусы обслуживаются с 12 специализированных площадок, включая:
«Красная Пахра» — первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов, открытый в 2022 году в ТиНАО.
«Митино» — второй парк, запущенный в 2023 году, обеспечивший охват маршрутов в 20 районах столицы и двух подмосковных городах.
«Салтыковка» — третий инновационный парк, заработавший в конце 2023 года и обслуживающий восточные районы Москвы.
Преимущества электротранспорта
Переход на электробусы дает мощный экологический эффект: замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы CO₂ более чем на 60 тонн в год. Кроме того, пассажиры отмечают высокий уровень комфорта:
Адаптивное освещение салона, меняющее оттенок с холодного на тёплый в 14:00;
Зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с информацией о маршруте;
Воздушная завеса при открытии дверей для сохранения температуры;
Видеонаблюдение внутри и снаружи для безопасности;
Цифровые валидаторы для оплаты проезда любым удобным способом.
Обновление парка: комфорт и технологии
С 2022 года в Москву поставляют электробусы улучшенной комплектации:
Увеличенный на 18% передний указатель маршрута;
Электрический отопитель, экологичный и эффективный;
Запас хода вырос с 40–50 до 80 км, при сохранении веса.
В 2024 году на линию вышли КАМАЗы и ЛиАЗы в обновлённом дизайне, а в 2025 году начались поставки электробусов нового поколения КАМАЗ-52222. Они получили:
Переработанную планировку салона;
Увеличенную на 15% накопительную площадку;
Современную климатическую систему;
Световые индикаторы на дверях;
Актуальный промышленный дизайн;
По контракту с ПАО «КАМАЗ» в 2025 году в столицу поступит 400 электробусов поколения А5, созданных с учётом эксплуатационного опыта и пожеланий пассажиров. Этот заказ не только укрепляет транспортную систему Москвы, но и поддерживает отечественное производство и занятость в регионах.
Перспективы: к 2035 году — почти полностью электрический парк
В 2024 году в Москве запустили свыше 70 новых электробусных маршрутов и поставили более 800 новых электробусов. По прогнозам, к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдёт на электрическую тягу.
Все электробусы соответствуют высочайшим стандартам безопасности и доступности: низкопольный салон, откидная аппарель, кнопки вызова водителя и удобная зона для колясок и велосипедов делают транспорт доступным для всех, включая маломобильных пассажиров.
Москва продолжает движение к умному, чистому и комфортному городу будущего — и электробусы становятся его неотъемлемой частью.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»