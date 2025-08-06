Новый электробус малого класса от Группы «ГАЗ» протестируют в Москве

Москва продолжает масштабное обновление наземного городского транспорта, активно внедряя экологичные и комфортные электробусы. С 2018 года столица последовательно выводит на маршруты современные отечественные электробусы, и сегодня их парк насчитывает более 2400 единиц, обслуживающих свыше 210 маршрутов. Это крупнейший парк электробусов в Европе, который уже стал важной частью повседневной жизни москвичей.

Как отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, электротранспорт не только снижает нагрузку на экологию, но и повышает комфорт поездок, способствуя улучшению качества жизни в городе. В отличие от традиционных автобусов, электробусы отличаются плавным и тихим ходом, отсутствием вибраций и выхлопных газов, что делает поездки более приятными и безопасными.

Новый этап: тестирование мини-электробуса «Газель e-City»

В столице начали обкатку нового электробуса малого класса — «Газель e-City». Этот компактный транспорт идеально подходит для узких улиц и маршрутов с низкой проходимостью, где крупногабаритные автобусы не могут эффективно работать. Специалисты Мосгортранса тестируют доработанную под требования Москвы версию модели, ранее испытанной в 2023 году.

Основные характеристики мини-электробуса:

Вместимость — до 14 пассажиров (10 посадочных мест);

Запас хода — до 150 км на одной зарядке;

Климат-контроль в салоне;

Широкие двери с кнопками открывания для сохранения тепла;

Откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров

Удобная накопительная площадка для коляски, велосипеда или багажа

Улучшенное электрооборудование и программное обеспечение.

«Начинаем тестирование мини-электробуса, который подходит для узкой проезжей части. После испытаний в различных погодных условиях рассмотрим возможность закупки этой модели для замены устаревших автобусов малого класса. Это часть реализации поручения Мэра Москвы Сергея Собянина по развитию экологичного транспорта», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Электробусные парки: инфраструктура будущего

Москва стала первым городом в России, начавшим строительство современных электробусных парков. На сегодняшний день электробусы обслуживаются с 12 специализированных площадок, включая:

«Красная Пахра» — первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов, открытый в 2022 году в ТиНАО.

«Митино» — второй парк, запущенный в 2023 году, обеспечивший охват маршрутов в 20 районах столицы и двух подмосковных городах.

«Салтыковка» — третий инновационный парк, заработавший в конце 2023 года и обслуживающий восточные районы Москвы.

Преимущества электротранспорта

Переход на электробусы дает мощный экологический эффект: замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы CO₂ более чем на 60 тонн в год. Кроме того, пассажиры отмечают высокий уровень комфорта:

Адаптивное освещение салона, меняющее оттенок с холодного на тёплый в 14:00;

Зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с информацией о маршруте;

Воздушная завеса при открытии дверей для сохранения температуры;

Видеонаблюдение внутри и снаружи для безопасности;

Цифровые валидаторы для оплаты проезда любым удобным способом.

Обновление парка: комфорт и технологии

С 2022 года в Москву поставляют электробусы улучшенной комплектации:

Увеличенный на 18% передний указатель маршрута;

Электрический отопитель, экологичный и эффективный;

Запас хода вырос с 40–50 до 80 км, при сохранении веса.

В 2024 году на линию вышли КАМАЗы и ЛиАЗы в обновлённом дизайне, а в 2025 году начались поставки электробусов нового поколения КАМАЗ-52222. Они получили:

Переработанную планировку салона;

Увеличенную на 15% накопительную площадку;

Современную климатическую систему;

Световые индикаторы на дверях;

Актуальный промышленный дизайн;

По контракту с ПАО «КАМАЗ» в 2025 году в столицу поступит 400 электробусов поколения А5, созданных с учётом эксплуатационного опыта и пожеланий пассажиров. Этот заказ не только укрепляет транспортную систему Москвы, но и поддерживает отечественное производство и занятость в регионах.

Перспективы: к 2035 году — почти полностью электрический парк

В 2024 году в Москве запустили свыше 70 новых электробусных маршрутов и поставили более 800 новых электробусов. По прогнозам, к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдёт на электрическую тягу.

Все электробусы соответствуют высочайшим стандартам безопасности и доступности: низкопольный салон, откидная аппарель, кнопки вызова водителя и удобная зона для колясок и велосипедов делают транспорт доступным для всех, включая маломобильных пассажиров.

Москва продолжает движение к умному, чистому и комфортному городу будущего — и электробусы становятся его неотъемлемой частью.