Продажи грузовиков в России упали на 70%: дилеры снижают цены и борются с переполненными складами

Продажи тягачей в России в первой половине 2025 года обрушились на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации.

Резкое падение спроса привело к тому, что склады дилеров оказались переполнены непроданной техникой. По информации логистических компаний «ПЭК» и «Транс Порт Терминал», избыток грузовиков образовался на фоне ажиотажного спроса в 2023–2024 годах, когда компании активно обновляли парк в условиях повышенной деловой активности и роста импортозамещения.

Сейчас, в условиях экономической нестабильности и сокращения грузопотоков, многие перевозчики отказываются от покупки новой техники. Дилеры вынуждены бороться с затоваренностью — некоторые снижают цены до 28% ниже первоначальной стоимости.

«Компании продают новую технику по цене 6–8 миллионов рублей», — отмечается в сообщении. Это существенно ниже рыночных цен годичной давности, когда стоимость новых тягачей зачастую превышала 10 млн рублей.

Эксперты предупреждают, что продолжение кризиса может привести к масштабным последствиям для дилерской сети. Как сообщалось 9 июля, из-за затяжного спада продаж к концу 2025 года в России могут закрыться около 10% дилерских центров, специализирующихся на продаже коммерческого транспорта.

Рынок ожидает стабилизации только во второй половине года, однако прогнозы остаются неоднозначными.