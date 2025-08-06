Wildberries планирует запустить собственного оператора связи

Крупнейшая российская онлайн-платформа Wildberries рассматривает возможность выхода на телеком-рынок и запуска собственного виртуального оператора связи (MVNO). Об этом стало известно из сообщений агентства TelecomDaily.

В настоящее время специалисты компании ведут переговоры с федеральными операторами о техническом и инфраструктурном сотрудничестве. Наиболее вероятным партнёром Wildberries называют Т2 (бренд МТС), чьи сети уже используются несколькими крупными MVNO.

Создание мобильного виртуального оператора позволит Wildberries расширить экосистему услуг для своих клиентов и продавцов от доставки и логистики до цифровых сервисов. Планируется, что новый оператор предложит выгодные тарифы, интегрированные с бонусами и кэшбэком платформы.

По данным на 2025 год, рынок MVNO в России продолжает активно развиваться. Наибольшей долей рынка владеет Yota (40%), работающая на сетях «МегаФона». За «Т-Мобайлом» (на базе сетей Т2 и МТС) 27%, у РТК 15% (также на Т2), у «Сбермобайла» 6%. Совокупная абонентская база всех виртуальных операторов превышает 20 миллионов пользователей.

Напомним, в 2024 году на этот рынок вышел «Альфа-банк», запустивший «Альфа-мобайл» на сетях «Вымпелкома».

Представители крупнейших телеком-операторов, включая «Вымпелком», пока не подтверждают и не опровергают переговоры с Wildberries. В «Вымпелкоме» отметили, что видят значительный потенциал в сегменте MVNO и планируют активно развивать своё присутствие в этой нише.

Окончательное решение о запуске мобильного оператора Wildberries может быть объявлено во второй половине 2025 года.