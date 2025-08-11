Нетаньяху отстаивает план захвата Газы на фоне предупреждений ООН о гуманитарной катастрофе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в защиту своего спорного плана по военному захвату города Газа, несмотря на растущее международное осуждение и предупреждения о возможной гуманитарной катастрофе. В редкой пресс-конференции с участием международных журналистов он заявил, что операция является «наиболее быстрым путём» к завершению войны в секторе Газа.

«Вопреки ложным заявлениям, это лучший способ положить конец войне, и лучший способ сделать это как можно скорее. Именно так мы положим конец войне», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее, в пятницу, израильский кабинет безопасности одобрил планы масштабного наступления на город Газа — бывший административный и населённый центр анклава. По словам властей, цель операции — полное уничтожение боевой структуры ХAMAC и освобождение заложников, удерживаемых боевиками.

Однако этот шаг вызвал резкую критику на международной арене. В воскресенье представители Организации Объединённых Наций предупредили, что новая волна боевых действий может привести к ещё большему обострению гуманитарного кризиса в и без того разрушенном и страдающем от голода регионе.

Мирослав Енча, помощник Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Америке, заявил, что реализация израильского плана «с высокой долей вероятности спровоцирует новую катастрофу в секторе Газа». По его словам, это может повлечь за собой массовые насильственные перемещения, гибель мирных жителей и дальнейшее разрушение инфраструктуры, что «отразится на всей региональной стабильности».

Ряд стран, включая Великобританию, Россию, Китай и Францию, выразили решительное несогласие с планами Израиля, назвав их потенциальным нарушением международного права. Тем временем гуманитарные организации продолжают призывать к деэскалации и возобновлению переговоров, подчёркивая, что мирное население Газы уже переживает один из самых тяжёлых кризисов в своей истории.