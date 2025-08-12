В России вырос объём наличных в обращении на фоне снижения ликвидности банков

В июле 2025 года в России зафиксирован рост объёма наличных денег в обращении. По данным Банка России, этот рост привёл к сокращению ликвидности банковского сектора примерно на 200 миллиардов рублей.

Регулятор связывает увеличение спроса на наличность с изменением поведения населения и бизнеса на фоне обсуждения новых законодательных инициатив. В частности, граждане и компании начали активнее снимать деньги со счётов в связи с информацией о расширении мониторинга платежей, возможных временных отключениях интернета в отдельных регионах, а также ужесточении контроля за операциями, подозреваемыми в отмывании денег.

Ранее Центробанк сообщил, что банки получили право временно блокировать операции клиентов при выявлении резких изменений в финансовой активности — например, при нехарактерных для клиента крупных переводах или снятиях средств. Такие меры вводятся в рамках закона о противодействии отмыванию денежных средств (115-ФЗ).

Эксперты отмечают, что подобные действия регулятора и банков, хотя и направлены на повышение финансовой безопасности, могут временно снижать доверие к безналичным инструментам и стимулировать переход к наличному обороту.

Банк России продолжает мониторить ситуацию на финансовом рынке и призывает банки обеспечивать баланс между безопасностью и удобством для клиентов.