В Красноярске сняли на видео тысячи мигрантов, идущих вдоль трассы

В Красноярске очевидцы сняли на видео массовое скопление мигрантов, идущих вдоль автомобильной трассы. Запись, получившая широкий резонанс в социальных сетях, была опубликована Telegram-каналом «Русские Новости».

На кадрах, продолжительностью около полутора минут, видно, как плотный поток людей заполняет тротуары по обе стороны дороги. Мигранты, в основном молодые мужчины в повседневной одежде, движутся колонной, создавая впечатление организованного перемещения. Судя по масштабам процесса, речь идёт о тысячах человек.

Съёмка, предположительно, велась пассажиркой одного из автобусов общественного транспорта. За кадром женщина в эмоциональном возбуждённом состоянии комментирует происходящее:

«Это ужас… Это просто кошмар. Что происходит? Куда они все идут?»

По её словам, инцидент произошёл в праздничный день, который, вероятно, совпал с одним из важных мусульманских праздников. Очевидно, что мигранты могли направляться на коллективное богослужение или к месту массового сбора — подобные явления не редкость в крупных городах с высокой долей трудовой миграции.

В мэрии Красноярска и ГУ МВД по краю пока не дали официальных комментариев по поводу видео. Однако в правоохранительных органах сообщили, что подобные скопления людей на проезжей части нарушают правила дорожного движения и могут представлять угрозу безопасности.

Эксперты отмечают, что ситуация отражает растущую нагрузку на городскую инфраструктуру и необходимость более чёткого регулирования миграционных процессов. В то же время общественность разделилась в оценках: одни называют кадры тревожным сигналом, другие — свидетельством мирного сосуществования разных культур.

Власти призвали граждан сохранять спокойствие и сообщать о любых нарушениях порядка в полицию.