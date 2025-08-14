Депутаты Госдумы предложили отменить экспортные пошлины на зерно до 2027 года

Депутаты Государственной Думы направили письмо председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением временно отменить вывозные таможенные пошлины на зерновые культуры до 2027 года. С инициативой выступили парламентарии Мария Василькова, Сергей Морозов и Юлия Оглоблина, обеспокоенные ухудшением ситуации в аграрном секторе.

В обращении, с которым ознакомился «Интерфакс», отмечается, что российский АПК сталкивается с острым дефицитом сельскохозяйственной техники. Аграрии сокращают закупки из-за падения доходности, что негативно сказывается на технической оснащённости отрасли.

«Для эффективного ведения сельхозработ не хватает тракторов, комбайнов, сеялок и другого прицепного и навесного оборудования. В 2024 году рынок сельхозтехники сократился на 20% — впервые с 2017 года объём продаж в денежном выражении опустился ниже 400 млрд рублей. В первом полугодии 2025 года ситуация ухудшилась: спрос на технику продолжает падать, поставки отечественных машин снизились почти на треть», — говорится в письме.

Депутаты связывают кризис с низкой рентабельностью сельхозпроизводства, в том числе из-за действующих экспортных пошлин на зерно, которые, по их мнению, ограничивают доходы фермеров. В качестве одной из ключевых мер поддержки отрасли они предлагают временно отменить вывозные пошлины на зерновые до 2027 года.

«Такая мера повысит доходность сельхозпроизводителей, что позволит им вернуться к закупкам техники, парк которой продолжает критически устаревать», — подчёркивают авторы обращения.

Также парламентарии предлагают расширить доступность льготного кредитования для аграриев и ввести заградительные пошлины на ввоз иностранной сельхозтехники, аналоги которой уже производятся в России. Они ссылаются на успешный опыт регулирования рынков парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, где подобные меры способствовали росту отечественного производства.

Депутаты просят главу правительства рассмотреть возможность проведения специального заседания Кабмина для обсуждения неотложных мер поддержки агропромышленного комплекса.