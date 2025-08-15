Трамп обсудил с Лукашенко освобождение заключённых и визит Путина на Аляску

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к белорусским властям.

Трамп прокомментировал звонок в своей социальной сети Truth Social, назвав беседу «замечательной». По его словам, стороны затронули широкий круг тем.

«Мы обсудили многие вопросы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — заявил американский лидер.

Как уточнил Трамп, одной из целей звонка стало выражение благодарности Лукашенко за освобождение 16 заключённых. В ходе беседы также шла речь об освобождении ещё 1300 человек.

Напомним, 2 июля Александр Лукашенко объявил о помиловании 16 осуждённых, в том числе за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных — восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет, двое страдают хроническими заболеваниями, один является инвалидом. У девяти освобождённых есть несовершеннолетние дети.

Детали возможной личной встречи Лукашенко и Трампа пока не раскрываются.