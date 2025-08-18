Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» достигло 154 человек

Количество пострадавших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 154 человек. Об этом сообщило МЧС России в своём официальном Telegram-канале.

Взрыв в пороховом цехе предприятия произошёл 15 августа и вызвал серьёзные разрушения на территории завода. Спасательные работы продолжаются: по данным на 18 августа, они ведутся на трёх основных участках общей площадью около 3 тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий привлечены около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Как уточнили в МЧС, кинологи полностью обследовали все помещения завода, в том числе руины, и в ходе поисков были обнаружены живые люди. В настоящее время психологи ведомства оказывают экстренную помощь пострадавшим и их семьям.

К сожалению, в результате ЧП погибли 11 человек. Медики продолжают оказывать помощь раненым, многие находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее Telegram-канал 112 со ссылкой на экстренные службы сообщил, что причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса. Также рассматривается версия нарушения техники безопасности при проведении работ на опасном производственном объекте. Ведётся проверка.

Завод «Эластик» специализируется на производстве взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привлёк внимание федеральных властей.