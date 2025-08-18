Цены на газ в Европе снижаются перед встречей Трампа и Зеленского

Биржевые цены на природный газ в Европе продолжают снижаться, достигнув минимального уровня с начала 2025 года на фоне ожиданий важных международных переговоров, включая встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.
Утром 18 августа стоимость сентябрьского фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах упала на 1,9%, до 30,43 евро за 1 МВт·ч, что эквивалентно 372,72 доллара за 1 тысячу кубометров с учётом текущего курса валют.
Аналитики отмечают, что снижение цен началось ещё на прошлой неделе, когда на фоне дипломатической активности усилились ожидания возможного разрешения геополитических напряжённостей, связанных с энергетикой. В частности, рынки реагировали на подготовку к возможной встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая, как предполагается, может пройти на Аляске.
С начала августа фьючерсы на газ в Амстердаме потеряли около 10% своей стоимости и приблизились к минимальным значениям с июля 2024 года. Эксперты связывают это с надеждами на стабилизацию поставок и снижение рисков перебоев, особенно в контексте обсуждаемых гарантий энергетической безопасности в ходе предстоящих переговоров.
Тем не менее, аналитики предупреждают, что ситуация остаётся волатильной, и любые изменения в дипломатической повестке могут быстро повлиять на конъюнктуру газового рынка.
