Зеленский и Трамп проведут встречу в Овальном кабинете перед переговорами с лидерами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, переговоры запланированы на 13:15 по местному времени (20:15 по московскому).

В ходе встречи, которая продлится около двух часов, также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс. Темой обсуждения станут текущая военная ситуация в Украине, дальнейшая военная и экономическая поддержка со стороны США, а также координация подходов перед предстоящими переговорами с лидерами Европейского союза.

Уже в 15:00 (22:00 по мск) состоится расширенное совещание с участием глав государств и правительств стран ЕС, где будут обсуждаться вопросы санкционной политики, поставок оружия и стратегии укрепления обороноспособности Украины.