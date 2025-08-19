Китай нарастил закупки российской нефти марки Urals на фоне сокращения импорта Индией

Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки российской нефти марки Urals в августе на фоне резкого сокращения поставок в Индию, которое связано с повышением американских пошлин. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Согласно данным, поставки Urals в Китай в августе выросли до 75 тысяч баррелей в сутки, что почти вдвое превышает средний показатель с начала года — около 40 тысяч баррелей в сутки. Этот рост стал возможным на фоне ослабления спроса со стороны Индии, традиционно крупнейшего покупателя российской нефти.

Экспорт Urals в Индию в тот же период сократился до 400 тысяч баррелей в сутки, что значительно ниже среднего уровня в 1,18 миллиона баррелей в сутки в предыдущие месяцы. Снижение связано с ужесточением торговых мер США, включая повышение пошлин и давление на банки и страховые компании, участвующие в сделках с российским сырьём.

«Китайские НПЗ пока находятся в более удобном положении, чем индийские, чтобы продолжать закупать российскую нефть», — отметил аналитик компании Energy Aspects Ltd Цзянань Сунь. По его словам, Urals, поставляемая из балтийских и черноморских портов, остаётся конкурентоспособной по цене и качеству по сравнению с традиционными сортами с Ближнего Востока.

Эксперты отмечают, что Китай постепенно становится ключевым рынком сбыта для российской нефти, особенно в условиях перестройки глобальных энергетических потоков. При этом рост закупок Urals может стимулировать дальнейшее перераспределение поставок в пользу азиатских покупателей, несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с международными санкциями.

Аналитики прогнозируют, что Китай продолжит наращивать объёмы импорта российской нефти в ближайшие месяцы, особенно если цена на Urals останется привлекательной на фоне глобальных колебаний цен на нефть.