КШППВ: На Украину вернули тела 1000 погибших

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщил о завершении масштабной репатриации. В страну возвращены тела 1000 погибших украинских защитников.

«Сегодня прошли репатриационные мероприятия в рамках предварительных договорённостей», — говорится в сообщении штаба, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что в ближайшее время начнутся необходимые судебно-медицинские и генетические экспертизы для установления личностей репатриированных. После идентификации тела будут переданы семьям для захоронения с воинскими почестями.

Эта репатриация проходит на фоне обострения дискуссий вокруг обмена военнопленными. Ранее помощник президента России Владимир Мединский подтвердил, что Украина исключила из списков на обмен имена 1000 военнопленных, предложенных Москвой. Причины такого решения официально не разъяснены, однако в украинских кругах указывают на отсутствие гарантий безопасности и соблюдения международных норм в отношении задержанных.

В КШППВ подчеркивают, что работа по возвращению погибших и живых военнослужащих продолжается, несмотря на сложности. Россия в свою очередь настаивает на соблюдении принципов гуманности и международного гуманитарного права в процессе обменов.