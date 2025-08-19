Выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство упала в пять раз

Объём ипотечного кредитования на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России резко сократился: в текущем году было выдано всего около 12 тысяч займов, что почти в пять раз меньше, чем в 2024 году, когда на этот сегмент пришлось около 60 тысяч кредитов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков и банков.

Общий объём кредитования в сфере ИЖС также значительно снизился — до 47 миллиардов рублей, что в три раза меньше показателя прошлого года.

В ведущих банках — Сбербанке, ВТБ и Совкомбанке — отметили, что основной поддержкой спроса на ипотеку для строительства частных домов остаётся семейная ипотека с государственной поддержкой. Именно льготные программы продолжают удерживать интерес со стороны заёмщиков, несмотря на общее падение активности на рынке.

Эксперты связывают резкое сокращение выдачи ипотеки на ИЖС с изменениями в условиях государственной поддержки жилищного строительства. Одним из ключевых факторов, влияющих на настроения застройщиков и банков, стало введение с 1 марта 2025 года обязательного использования эскроу-счетов для сделок по индивидуальному жилищному строительству. Это требование приближает регулирование ИЖС к стандартам, действующим в секторе многоквартирного строительства, и увеличивает административную и финансовую нагрузку на участников рынка.

Напомним, ранее Минфин объявил о повышении уровня возмещения банкам по льготным ипотечным программам — семейной, дальневосточной и арктической ипотеке. Это должно стимулировать кредитные организации продолжать работать в данных направлениях, однако эффект пока ограничен, особенно в сегменте ИЖС.

Аналитики прогнозируют, что до конца года спрос на ипотеку для строительства частных домов останется под давлением из-за неопределённости с новыми правилами и высокой стоимости строительства. В то же время банки ожидают, что после адаптации к эскроу-механизму рынок может постепенно стабилизироваться, особенно при сохранении действующих льготных программ.