Власти утвердили стратегию борьбы с киберпреступностью

Правительство РФ одобрило план по реализации концепции противодействия киберпреступности. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба кабмина.

Новый документ направлен на усиление мер по борьбе с преступной деятельностью в цифровой сфере. В его рамках планируется рассмотреть возможность обязать операторов связи и интернет-провайдеров сообщать правоохранительным органам о случаях, когда выявляются признаки киберпреступлений.

Работу по подготовке предложений возьмут на себя МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор, которые будут сотрудничать с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По итогам анализа, уже в третьем квартале 2027 года может быть подготовлена законодательная инициатива по корректировке действующих норм.

К тому же сроку ведомства также представят предложения по усилению ответственности за нарушения в сфере защиты персональных данных. Среди рассматриваемых мер — увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения.

Кроме того, Минцифры, Минкультуры, Минфин, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банк России получили поручение регулярно проводить просветительские мероприятия. Их задача — повышать цифровую и финансовую грамотность населения, а также информировать граждан о способах мошенничества в интернете и методах защиты от них.

Реализация плана призвана выстроить эффективную систему противодействия киберугрозам, усилить защиту персональных данных и повысить уровень доверия граждан к цифровым технологиям.