Власти утвердили стратегию борьбы с киберпреступностью

Правительство РФ одобрило план по реализации концепции противодействия киберпреступности. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба кабмина.
Новый документ направлен на усиление мер по борьбе с преступной деятельностью в цифровой сфере. В его рамках планируется рассмотреть возможность обязать операторов связи и интернет-провайдеров сообщать правоохранительным органам о случаях, когда выявляются признаки киберпреступлений.
Работу по подготовке предложений возьмут на себя МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор, которые будут сотрудничать с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По итогам анализа, уже в третьем квартале 2027 года может быть подготовлена законодательная инициатива по корректировке действующих норм.
К тому же сроку ведомства также представят предложения по усилению ответственности за нарушения в сфере защиты персональных данных. Среди рассматриваемых мер — увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения.
Кроме того, Минцифры, Минкультуры, Минфин, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банк России получили поручение регулярно проводить просветительские мероприятия. Их задача — повышать цифровую и финансовую грамотность населения, а также информировать граждан о способах мошенничества в интернете и методах защиты от них.
Реализация плана призвана выстроить эффективную систему противодействия киберугрозам, усилить защиту персональных данных и повысить уровень доверия граждан к цифровым технологиям.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»