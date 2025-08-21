ЦБ утвердил девять критериев для выявления мошенничества при снятии наличных в банкоматах

Банк России разработал и утвердил перечень из девяти признаков, по которым кредитные организации должны выявлять потенциально мошеннические операции при снятии наличных в банкоматах. Соответствующие рекомендации регулятор направил всем банкам, чтобы повысить эффективность противодействия финансовому мошенничеству.

Как сообщила пресс-служба ЦБ, одним из ключевых критериев является нехарактерное поведение клиента. К такому поведению, в частности, относятся: посещение банкомата в необычное время суток, ввод суммы, которая значительно отличается от привычных клиенту операций, либо использование непривычного для него банкомата. Также подозрение может вызвать смена способа снятия наличных — например, вместо карты клиент использует QR-код.

Ещё одним тревожным сигналом регулятор считает активность в мессенджерах или звонки с новых номеров, особенно если они носят интенсивный характер в течение шести и более часов. Это может указывать на попытку мошенников взять под контроль действия клиента.

Банкам также рекомендуется обращать внимание на операции, совершённые в течение суток после оформления кредита или увеличения лимита на снятие наличных. Такие действия могут свидетельствовать о попытке быстрого вывода средств злоумышленниками.

Другие признаки, требующие повышенного внимания:

перевод на свой счёт более 200 000 рублей через Систему быстрых платежей (СБП) с карты в другом банке;

досрочное закрытие вклада на сопоставимую сумму;

смена номера телефона, привязанного к интернет-банку, особенно если это сделано незадолго до крупной операции.

ЦБ подчеркивает, что наличие одного из этих признаков не означает автоматического запрета операции, но требует дополнительной проверки со стороны банка. Цель — защитить клиентов от мошенников, не создавая при этом излишних препятствий для легитимных операций.

Полный перечень критериев и методические рекомендации опубликованы на сайте Банка России и будут использоваться кредитными организациями при совершенствовании систем мониторинга подозрительных транзакций.