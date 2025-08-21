Кириенко: Путин подписал закон о «Росатоме» вопреки мнению юристов

Председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом», бывший генеральный директор Сергей Кириенко, в ходе выступления в Нижнем Новгороде 20 августа раскрыл детали принятия закона о создании «Росатома». Мероприятие прошло в честь 80-летия российской атомной отрасли.

Кириенко, возглавлявший «Росатом» с 2005 по 2016 год, подчеркнул, что работники отрасли сумели сохранить предприятие в 1990-е годы, несмотря на тяжёлые экономические условия. «Они не дали растащить свои предприятия, оставались верны призванию, даже когда зарплату не платили месяцами, а будущее атомной энергетики казалось туманным», отметил он.

Особое внимание он уделил ключевому этапу созданию госкорпорации в 2007 году. По его словам, на совещании у президента Владимира Путина тогда присутствовали «очень квалифицированные и компетентные юристы», которые категорически выступили против принятия закона об атомной энергетике. По их мнению, документ «противоречил всему прецедентному праву» и не имел юридических оснований для реализации.

Однако, как вспомнил Кириенко, президент после обсуждения ответил: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна». После этих слов Путин подписал закон.

Указ о создании Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» был официально подписан 1 декабря 2007 года. С 2016 года её возглавляет Алексей Лихачев, который неоднократно заявлял о ведущей роли «Росатома» в мировой атомной отрасли: по его данным, доля корпорации на международном рынке превышает 90% в области строительства АЭС.

Выступление Кириенко подчеркнуло стратегическое значение «Росатома» как опоры технологического суверенитета России и примера успешного государственного управления в критически важной отрасли.