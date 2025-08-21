Мессенджер Max с 1 сентября 2025 года станет обязательным для предустановки на электронные устройства

С 1 сентября 2025 года российский мессенджер Max войдёт в перечень программного обеспечения, подлежащего обязательной предустановке на все электронные устройства, реализуемые на территории России. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Нововведение означает, что Max будет предустановлен на смартфоны, планшеты и другие гаджеты по умолчанию. Платформа заменит в этом списке VK Мессенджер, который находился в числе обязательных приложений с 2023 года.

Кроме того, с начала осени 2025 года на устройства с операционными системами iOS и HyperOS будет обязательно предустанавливаться отечественный магазин приложений — RuStore. Это расширяет охват российской цифровой экосистемы и поддерживает развитие локального ПО.

Max позиционируется как часть национальной цифровой инфраструктуры. На его базе планируется создание многофункционального сервиса обмена информацией, который обеспечит не только безопасное общение пользователей, но и удобный доступ к государственным и корпоративным цифровым сервисам — от госуслуг до банковских приложений.

Цель инициативы — повысить уровень цифровой суверенности, усилить защиту персональных данных и сформировать единую экосистему российских технологий для бизнеса и граждан.

Ранее Max позиционировался как альтернатива международным мессенджерам и активно развивается в рамках государственной политики импортозамещения в IT-сфере.