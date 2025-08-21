Граждане России, чей доход ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на финансовую поддержку в рамках социального контракта — особой меры государственной помощи, направленной на долгосрочное улучшение благосостояния. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Социальный контракт — это не разовая выплата, а договор между органами социальной защиты и семьёй, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. В рамках программы государство предоставляет до 350 тысяч рублей, которые можно направить на развитие малого бизнеса, обучение, поиск работы или ведение личного подсобного хозяйства.

«Главная цель социального контракта — не просто оказать временную помощь, а помочь человеку устойчиво выйти из бедности», — подчеркнул эксперт.

По его словам, получатели контракта обязаны выполнять определённые условия: пройти профессиональное обучение, устроиться на работу, зарегистрироваться как самозанятый или индивидуальный предприниматель, либо начать развивать подсобное хозяйство. Такой подход позволяет не только поддержать семью на время, но и дать ей инструменты для самостоятельного заработка.

«К таким мероприятиям относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, а также иные меры, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации», — пояснил Балынин.

Право на социальный контракт имеют семьи и одинокие граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе. Условия и размер выплат могут варьироваться в зависимости от субъекта РФ, но максимальная сумма в ряде регионов достигает 350 тысяч рублей.

Программа действует по всей стране и активно используется в рамках национального проекта «Демография». Её ключевая задача — снизить уровень бедности и помочь людям стать финансово независимыми.

Как оформить социальный контракт

Чтобы оформить социальный контракт, нужно подать заявление в отдел соцзащиты по своему месту жительства. Оформляется оно на специальном бланке — его можно получить в соцзащите, в МФЦ или найти в интернете. В заявлении напишете подробную информацию про себя и членов своей семьи, про ваши доходы и имущество. Заявление можно подать так: