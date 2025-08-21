В Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела против застройщика «Самолет»

В Санкт-Петербурге следственные органы начали расследование по фактам мошенничества, связанным со строительством жилых комплексов «Новое Колпино» и «Курортный Квартал». Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу, в офисах компании-застройщика «Самолет» проведены обыски.

По версии следствия, неустановленные на данный момент лица из числа руководства компании привлекли средства дольщиков по договорам долевого участия, но не выполнили обязательства по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки. В результате действиям застройщика был нанесён значительный ущерб гражданам, вложившим свои деньги в строящееся жильё.

В связи с этим по обоим жилым комплексам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество в особо крупном размере.

«Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении Следственного комитета, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Расследование продолжается.