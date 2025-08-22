Российская сталь дешевеет на мировом рынке: рост фрахта и слабый спрос давят на цены

Стоимость российской стальной заготовки на мировых рынках продолжает снижаться. К середине августа цены на продукцию в портах Черного моря упали до $440–445 за тонну (FOB), а аналитики предупреждают: возможен дальнейший спад до $430 за тонну. Такие данные приводятся в обзоре компании BigMint, специализирующейся на анализе металлургического рынка.

По итогам недели с 11 по 15 августа экспортные котировки снизились на $10, что стало следствием одновременного давления со стороны растущих ставок фрахта и вялого спроса со стороны ключевых импортёров. Особенно остро ситуация ощущается на фоне сохраняющейся конкуренции со стороны Китая — крупнейшего в мире производителя стали, который продолжает активно насыщать рынки Азии, Европы и Ближнего Востока.

В рублевом выражении ситуация выглядит двояко. По данным рейтингового агентства «Русмет», стоимость тонны заготовки в портах Черного моря составляет 35,82 тыс. рублей — это минимальный уровень с конца 2022 — начала 2023 года. При этом с конца июля рублевые цены постепенно растут из-за ослабления национальной валюты, что частично компенсирует падение в долларовом эквиваленте.

Аналитики отмечают, что металлургические предприятия стран СНГ, включая российские, в последнее время избегают агрессивного ценообразования, надеясь на поддержку со стороны колебаний валютного курса. Однако этот расчёт пока не оправдывается: спрос остаётся вялым, особенно в Турции — одном из ключевых рынков сбыта.

Так, в Турции российская заготовка предлагалась по цене $460–470 за тонну (CFR — с учётом доставки), но реальные сделки заключались в диапазоне $455–460, что указывает на нежелание покупателей платить премию.

Эксперты BigMint подчёркивают: пока фрахт остаётся высоким, а глобальный спрос — нестабильным, давление на экспортные цены российской стали будет сохраняться. В ближайшие недели металлургам, возможно, придётся выбирать между сдерживанием объёмов поставок и дальнейшим ценовым смягчением.