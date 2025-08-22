«Ростех» нарастил выпуск гражданской и военной продукции: выручка от «гражданки» превысила триллион рублей

В 2025 году госкорпорация «Ростех» значительно увеличила производство как военной, так и гражданской продукции. При этом реализация гражданской продукции («гражданки») принесла более 1 триллиона рублей выручки, что составляет 29% от общего объёма доходов компании по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Несмотря на то что доля гражданской продукции в структуре выручки снизилась по сравнению с предыдущими годами, это связано не с сокращением производства, а с резким ростом гособоронзаказа (ГОЗ), который стал основным драйвером роста.

«Доля "гражданки" и правда снизилась, но это не значит, что мы стали производить меньше. Наоборот в абсолютных цифрах "гражданка" растёт: уже более триллиона рублей. Примерно треть нашей выручки сегодня это гражданские продукты», пояснил Чемезов.

Глава госкорпорации подчеркнул, что потенциал развития гражданского сектора у «Ростеха» огромен. В 2024 году предприятия холдинга вывели на рынок 213 передовых изделий, получили 819 патентов и зарегистрировали 414 ноу-хау, что свидетельствует о высоком уровне технологической зрелости и инновационной активности.

Среди наиболее перспективных направлений Сергей Чемезов выделил гражданскую авиацию, энергетическое оборудование, медицинскую технику и высокотехнологичные промышленные решения.

«Это не менее важное и ответственное направление, чем гособоронзаказ. Новые гражданские самолеты нужны стране не меньше, чем танки», заявил он, подчеркнув стратегическое значение диверсификации производства.

Таким образом, несмотря на повышенные оборонные задачи, «Ростех» продолжает активно развивать гражданский сектор, превращая его в мощный источник технологического и экономического роста.