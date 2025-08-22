Счетная палата оценила исполнение бюджета в здравоохранении: расходы — почти идеальные, доходы — с перекосами

Счетная палата завершила проверку исполнения бюджета в сфере здравоохранения в 2024 году и отметила высокий уровень освоения средств в профильных ведомствах и учреждениях. Об этом сообщается в пресс-релизе органа государственного финансового контроля.

В ходе аудита были рассмотрены данные Министерства здравоохранения России, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, а также НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева — одного из ведущих подведомственных учреждений Минздрава.

Расходы проверяемые организации выполнили на высоком уровне:

Минздрав — 98,3% от запланированного;

Росздравнадзор — 99,1%;

Роспотребнадзор — 99,8%.

Это свидетельствует о том, что выделенные бюджетные средства были практически полностью направлены на реализацию запланированных мероприятий — от закупки оборудования до реализации национальных проектов в здравоохранении.

Однако ситуация с доходами оказалась менее однозначной. СП вновь зафиксировала существенные отклонения от прогнозов, что указывает на проблемы с качеством бюджетного планирования.

Наиболее яркий пример — Минздрав, чьи доходы в 2024 году достигли 56,2 млрд рублей, что в 2,5 раза превысило утверждённый прогноз. Такое резкое увеличение требует дополнительного аназа, отмечают в Счетной палате.

В то же время Росздравнадзор собрал лишь 53,2% от запланированных доходов — 443,4 млн рублей вместо ожидаемых 833 млн.

Роспотребнадзор оказался ближе к плану, но всё равно не дотянул: его доходы составили 870,6 млн рублей при прогнозе в 1 млрд (87% исполнения).

Такие перекосы — как в сторону избытка, так и дефицита — свидетельствуют о недостаточной точности планирования доходной части бюджета, подчеркивают в Счетной палате. Это может мешать эффективному управлению финансами и долгосрочному прогнозированию.

Тем не менее, высокое исполнение расходов — положительный сигнал: государство продолжает стабильно финансировать здравоохранение, а ведомства — ответственно расходуют выделенные средства. Остается научиться лучше предсказывать, откуда эти деньги придут.