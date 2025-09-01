Дмитриев: карты российских банков станут активнее принимать за рубежом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что граждане России смогут всё чаще использовать свои банковские карты за рубежом благодаря углубляющейся интеграции стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

По его словам, расширение сотрудничества в рамках ШОС окажет «очень позитивный эффект на россиян».

«Интеграция стран ШОС имеет очень позитивный эффект на россиян, потому что, действительно, и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать», — отметил Дмитриев.

Он также добавил, что Банк России в ближайшее время подробно расскажет о реализуемых проектах в сфере международных платежей, направленных на развитие финансовой инфраструктуры и взаимодействие с партнёрами по ШОС.

Ранее стало известно, что оплата картами МИР может быть запущена в Иране уже до конца 2024 года, что станет одним из первых практических шагов по расширению международного признания российских платёжных систем.

Дмитриев подчеркнул, что после прошедшего в Китае саммита ШОС ожидается усиление экономического и инвестиционного сотрудничества между странами организации. Это, по его мнению, откроет новые возможности для торговых и финансовых связей, в том числе за счёт создания альтернативных платёжных каналов и упрощения расчётов в национальных валютах.