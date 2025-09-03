Правительство выделило более 100 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Правительство России направит 100,4 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Средства пойдут на поддержку ключевых ипотечных программ, направленных на улучшение жилищных условий россиян. Среди них — «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека» и поддержка ранее выданных кредитов по программе «Льготная ипотека». Финансирование обеспечено за счёт резервного фонда правительства.

На реализацию программы «Семейная ипотека» будет направлено 53,4 миллиарда рублей. Эти средства позволят сохранить льготную ставку в размере 6% годовых для семей с детьми, что делает приобретение жилья более доступным для многодетных и молодых семей.

Ещё 9,6 миллиарда рублей выделят на субсидирование «Дальневосточной и арктической ипотеки» — программы, предусматривающей ставку всего 2% годовых для жителей и переселенцев в регионы Дальнего Востока и Арктики. Это способствует развитию этих территорий и стимулирует миграцию населения в приоритетные для государства субъекты.

Кроме того, 37,4 миллиарда рублей пойдут на поддержку процентных ставок по ипотечным кредитам, выданным в рамках программы «Льготная ипотека», которая официально завершилась 1 июля прошлого года. Это позволит уже состоявшимся заемщикам продолжать пользоваться выгодными условиями без резкого роста нагрузки по платежам.

Правительство подчеркивает, что меры направлены на сохранение доступности ипотеки и стабильность на рынке жилья в текущих условиях.