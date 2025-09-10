С 1 октября предприниматели и самозанятые смогут оформить кредитные каникулы на полгода

С 1 октября 2024 года российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП), а также самозанятые граждане получат право оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин 31 июля.

Нововведение позволит заемщикам, получившим кредиты по программам льготного кредитования, временно приостановить выплаты по обязательствам — на срок до полугода по каждому кредиту. При этом воспользоваться этой мерой поддержки можно будет не чаще одного раза в пять лет.

Как уточнили в Центральном банке РФ, право на кредитные каникулы получат предприятия и предприниматели любой отрасли, независимо от текущей финансовой ситуации. «Если бизнесу или самозанятому требуется передышка в обслуживании кредита — вне зависимости от того, снизилась его выручка или нет — он сможет оформить отсрочку», — подчеркнули в регуляторе.

Эксперты отмечают, что новая мера направлена на снижение финансовой нагрузки на малый бизнес и повышение его устойчивости в условиях экономической нестабильности. Кредитные каникулы позволят предпринимателям перераспределить денежные потоки, восстановить ликвидность и избежать просрочек по обязательствам.

Для оформления каникул заемщикам необходимо будет обратиться в банк с соответствующим заявлением. Банки обязаны рассмотреть запрос в установленные законом сроки и не вправе отказать при соблюдении условий программы.

Мера поддержки вступает в силу 1 октября 2024 года и будет действовать бессрочно — до отмены закона.