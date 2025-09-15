Офисный рынок Москвы в кризисе: сделки рухнули на 38% из-за острой нехватки свободных площадей

Объём сделок с офисной недвижимостью Москвы в третьем квартале 2025 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 354 тыс. кв. м, следует из данных аналитической компании CORE.XP. Особенно сильно просел сегмент аренды — на 31%. Эксперты связывают резкое падение активности с критически низким уровнем свободных офисных площадей в столице и непомерно высокими арендными ставками, которые компании уже не в состоянии выдерживать.

«Рынок находится в состоянии острого дефицита. Компании просто не могут найти подходящие помещения — даже если готовы платить премиальные ставки», — отмечает Екатерина Белова, руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate.

По итогам января—сентября 2025 года общий объём сделок также составил 354 тыс. кв. м — на 38% меньше, чем за тот же период 2024 года. Эксперты не ожидают улучшения ситуации до конца года: по прогнозу IBC Real Estate, по итогам 2025 года общий объём заключённых сделок с бизнес-центрами составит около 1,5 млн кв. м, что на 34% ниже, чем в 2024 году.

Почему площадей почти нет?

В ключевых деловых районах Москвы — таких как «Москва-Сити», Пресня, Таганка, Краснопресненская — уровень вакансии не превышает 1%, рассказал Иван Соколов, заместитель директора департамента офисной недвижимости NF Group. Это исторический минимум, который делает рынок практически «закрытым» для новых арендаторов.

Причина — в резком сокращении ввода новых объектов. По словам Валентина Кусова, замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers, объём строительства бизнес-центров в 2025 году сократился почти вдвое по сравнению с первоначальными планами — из-за переноса сроков реализации ряда крупных проектов девелоперами.

Факторы замедления:

Удорожание строительных материалов и логистики;

Сложности с финансированием;

Пересмотр бизнес-моделей застройщиков в условиях высоких ставок ЦБ;

Нехватка подходящих земельных участков под коммерческую застройку.

Что происходит с арендаторами?

Компании вынуждены:

Оставаться на прежних площадях, даже если они не соответствуют текущим потребностям;

Переходить в менее престижные локации — за МКАД или в промзоны;

Рассматривать альтернативы — коворкинги, гибридные форматы или полный переход на удалёнку.

Арендные ставки в центре Москвы продолжают расти, достигая 30–35 тыс. руб./кв. м в год и выше. Многие арендаторы, особенно из среднего бизнеса, фиксируют, что такие условия становятся неподъёмными.

«Мы наблюдаем парадокс: спрос есть, но предложение отсутствует. Это тормозит развитие бизнеса и вынуждает компании искать компромиссы — часто в ущерб эффективности», — добавил Соколов.

Прогноз: улучшений не ждите

Эксперты единодушны: ситуация не изменится до конца 2025 года, а возможно — и в 2026-м. Новые площади появятся не раньше 2027 года, когда начнут вводиться отложенные проекты. Пока же рынок будет оставаться «зажатым», а конкуренция за каждый свободный квадрат — только усиливаться.