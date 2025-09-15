В России зафиксирован «парадокс из-за МРОТ»: зарплаты растут, но всё больше людей получают меньше минимального уровня

Впервые с 2019 года в России наблюдается необычное явление — так называемый «парадокс из-за МРОТ». Несмотря на общий рост зарплат и исторически низкую безработицу, доля работников, получающих доход ниже минимального размера оплаты труда (22 440 рублей в 2025 году), снова начала увеличиваться. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2019 году таких работников было 2,9% от общего числа занятых. Затем доля снизилась, но к 2025 году вновь выросла — до 2,6%. На первый взгляд, цифра кажется незначительной, однако эксперты обращают внимание на тревожную динамику: особенно резкий рост наблюдается в бюджетном секторе, где доля сотрудников с зарплатой ниже МРОТ достигла 4,2% — почти в полтора раза выше, чем в среднем по стране.

При этом в частном секторе, напротив, число работников с зарплатой ниже МРОТ сокращается — фоном для этого служит общий рост доходов и дефицит кадров на рынке труда.

Эксперты отмечают парадокс: экономика демонстрирует рост, безработица находится на минимуме, а средние зарплаты в ряде регионов достигают 100 тысяч рублей — к июню 2025 года количество таких регионов удвоилось. Однако одновременно растёт число тех, кто формально получает меньше установленного законом минимума.

Почему это происходит?

Основные причины — в особенностях занятости в бюджетной сфере: неполный рабочий день, совместительство, задержки с индексацией окладов и формальные договоры. Часто такие зарплаты не отражают реальный доход — например, педагог или врач может работать на полставки, получая 15–18 тыс. рублей «официально», но дополнительно подрабатывать или получать надбавки «в конверте».

Тем не менее, формальное нарушение МРОТ — это проблема, требующая внимания со стороны контролирующих органов. Федеральная служба по труду (Роструд) уже заявила о планах усилить проверки в регионах, особенно в сфере образования, здравоохранения и культуры.

Что это значит для россиян?

Для работников — риск оказаться в «серой зоне»: низкая официальная зарплата влияет на размер будущей пенсии, пособий и кредитоспособности. Для государства — вызов: необходимо обеспечить реальное соответствие зарплат в бюджетной сфере законодательно установленному минимуму.

Ранее KP.RU публиковал прогноз, согласно которому в 2025 году рост зарплат в целом продолжится — особенно в IT, строительстве и логистике. Однако «парадокс МРОТ» показывает: за общими позитивными цифрами могут скрываться серьёзные диспропорции на локальном уровне.

Эксперты призывают не только повышать контроль, но и пересматривать механизмы финансирования бюджетных учреждений — чтобы минимальный размер оплаты труда оставался не просто цифрой в законе, а реальной гарантией для каждого работника.