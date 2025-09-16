Из сферы такси могут уйти до 200 тысяч водителей

Вступление в силу закона о локализации автомобилей для такси в марте 2026 года может привести к массовому уходу водителей с рынка. По оценкам участников заседания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), до 200 тысяч человек — около 20% от общего числа водителей — не смогут соответствовать новым требованиям и вынуждены будут прекратить работу. У «Коммерсанта» имеется копия протокола заседания.

Согласно документу, если не будут предусмотрены гибкие адаптационные механизмы, уже в 2026 году отрасль может потерять пятую часть кадрового состава. Это создаст серьёзный дефицит перевозчиков, особенно в регионах, где доля нелокализованных машин значительно выше, чем в крупных городах.

Требования закона предполагают, что автомобили, используемые для работы в такси, должны быть произведены или собраны на территории ЕАЭС с определённым уровнем локализации комплектующих. Для многих водителей, работающих на собственных иномарках, особенно старше пяти лет, выполнить эти нормы будет невозможно без замены транспорта — что экономически нецелесообразно.

На заседании РСПП присутствовали представители агрегаторов (включая «Яндекс Такси»), перевозчиков, автопроизводителей, отраслевых ассоциаций, а также чиновники Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития и властей Москвы и Санкт-Петербурга. Стороны обсудили возможные компромиссы, включая отсрочку сроков, снижение порога локализации или введение градации требований в зависимости от региона.

По данным «Яндекс Такси», на июнь 2025 года в России насчитывалось около 1 миллиона водителей, задействованных в сфере такси. Потеря 200 тысяч из них — это не только удар по рынку труда, но и риск роста цен на услуги, увеличения времени ожидания и снижения доступности такси для населения.

Эксперты предупреждают: без корректировок закон может привести к росту «серого» рынка, когда водители продолжат работать вне правового поля, либо к дефициту кадров, который не смогут оперативно закрыть даже крупные таксопарки.

Представители Минпромторга и Минтранса заявили, что изучают предложения бизнеса, но подчеркнули: цель закона — стимулировать развитие автопрома и создание рабочих мест в России. Однако участники рынка настаивают: без гибкого переходного периода последствия для отрасли могут быть катастрофическими.

— По материалам «Коммерсанта» и РСПП