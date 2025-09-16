Монеточке* запретили въезд в Турцию, Сербию и ОАЭ из-за «антироссийских высказываний»

Российской певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка* (признана иностранным агентом), закрыли въезд в три популярных среди россиян страны: Турцию, Сербию и Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источника, причиной запрета стали «антироссийские высказывания» артистки. При этом отмечается, что все три страны — Турция, Сербия и ОАЭ — находятся в списке государств, куда российские граждане могут въезжать без виз.

Решение о невъезде, как утверждается, было принято на уровне властей этих стран, однако официальных заявлений от дипломатических ведомств пока не поступало. В самой команде певицы на момент публикации не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге судебные приставы начали процедуру взыскания с неёштрафа в размере 30 тысяч рублей. Основанием для штрафа, предположительно, стали нарушения, связанные с её статусом «иностранного агента» — в частности, неправильное маркирование контента в соцсетях, как того требует российское законодательство.

Монеточка* — одна из самых известных независимых артисток в России, чья музыка и публичные высказывания неоднократно вызывали широкий общественный резонанс. В 2023 году Минюст РФ включил её в реестр физических лиц — иностранных агентов.

Пока неясно, является ли запрет на въезд временным или постоянным, а также будет ли певица оспаривать это решение. Между тем, для многих российских артистов и путешественников Турция, ОАЭ и Сербия остаются ключевыми направлениями — как для туризма, так и для гастролей.

— По материалам Ura.ru и Mash

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. В 2023 году Минюст РФ включил её в реестр физических лиц — иностранных агентов.