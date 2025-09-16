В зоне СВО начали применять российский дрон-бомбардировщик «Кощей»

В зоне проведения специальной военной операции началось боевое применение нового российского ударного беспилотника — гексакоптера «Кощей», разработанного тверской компанией ООО «Доминанта». Об этом агентству ТАСС сообщили в самой организации.

По словам разработчиков, «Кощей» — это возвращаемый дрон-бомбардировщик, способный нести от трёх до шести зарядов. Его полезная нагрузка достигает 15 кг, что позволяет использовать аппарат не только для ударных задач, но и для доставки грузов в труднодоступные районы, где подразделения отрезаны от обычных линий снабжения.

«Нашими инженерами создан гексакоптер-бомбардировщик “Кощей”. Это дрон — аналог украинской “Бабы-Яги”, хотя технически это совершенно иной аппарат. Проект разрабатывался по запросу тверских волонтёров. Уже сейчас “Кощей” применяется в зоне спецоперации — первая партия аппаратов поступила на Авдеевское направление. Отзывы от военнослужащих получаем положительные», — рассказали в компании.

Несмотря на внешнее сравнение с украинским дроном «Баба-Яга», разработчики подчеркивают, что «Кощей» имеет собственную архитектуру, улучшенную систему управления и повышенную грузоподъёмность. Особое внимание уделено возможности многократного использования — дрон возвращается на базу после выполнения задачи.

В перспективе, по словам представителя «Доминанты», «Кощей» может быть адаптирован и для мирных целей — в частности, как «машина спасения» для МЧС России: для доставки медикаментов, продуктов или оборудования в зоны стихийных бедствий, где наземный доступ затруднён.

Это ещё один пример быстрой адаптации гражданских технологий под нужды фронта — проект, инициированный волонтёрами, уже прошёл проверку в боевых условиях и показал высокую эффективность.

— ТАСС, по информации ООО «Доминанта»