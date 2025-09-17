Захарова прокомментировала высказывания Пугачёвой о Дудаеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала недавнее интервью Аллы Пугачёвой, заявив: «Если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться... Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании, не сотвори себе кумира». Эти слова стали новым эпизодом в разгорающемся публичном конфликте между дипломатом и легендарной певицей.

Ранее Захарова резко осудила интервью Пугачёвой, назвав его «базаром лицемерия». В нём артистка, в частности, высказала позицию по поводу войны и эмиграции, что вызвало широкий общественный резонанс и поляризацию мнений.

Тем временем адвокат Александр Трещёв сообщил RT, что Генеральная прокуратура России приняла к рассмотрению его обращение с просьбой проверить высказывания Пугачёвой на предмет возможного оправдания терроризма. По словам юриста, в интервью содержатся формулировки, которые могут быть истолкованы как поддержка экстремистской деятельности, что является уголовно наказуемым деянием по российскому законодательству.

Пока официальных комментариев от Генпрокуратуры или самой Аллы Пугачёвой не последовало. Однако ситуация продолжает развиваться на фоне повышенного внимания общественности и СМИ.

Эксперты отмечают, что конфликт выходит далеко за рамки личной перепалки: он затрагивает вопросы свободы слова, роли публичных фигур в политическом дискурсе и границ допустимой критики в условиях военного времени.