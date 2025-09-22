Россия вынуждена снижать цены на экспортный уголь

Несмотря на сохраняющийся спрос на российский уголь как на западных, так и на восточных направлениях, экспортёры вынуждены идти на значительные скидки, чтобы удержать позиции на международных рынках. Об этом говорится в свежем обзоре аналитической компании NEFT Research.

Особенно заметно давление на цены со стороны покупателей в Южной Корее — одном из ключевых рынков для российского угля. Летом 2024 года Россия заняла там первое место по объёмам поставок, однако даже на этом востребованном направлении наблюдается тренд на снижение цен. Покупатели активно требуют дисконты, что сдерживает рост котировок и заставляет поставщиков идти на уступки.

Аналитики отмечают, что стратегия скидок может быть связана с расчётом на то, что глобальные цены на уголь достигли дна, а дальнейшее ослабление рубля позволит компенсировать потери экспортёров за счёт валютной выручки. Однако дополнительное давление на стоимость поставок оказывает рост фрахтовых ставок, что увеличивает общую цену для покупателя и вынуждает продавцов снижать базовые цены, чтобы сохранить конкурентоспособность.

«В целом рынок демонстрирует осторожную динамику: спрос есть, но компании стараются минимизировать расходы», — отмечают в NEFT Research.

По данным на неделю, завершившуюся 14 сентября, цены на энергетический уголь калорийностью 6000 ккал/кг в портах Балтики снизились на 1,3% — до $61,3 за тонну (FOB). В порту Тамань снижение составило 0,9% — до $70 за тонну (FOB). Эти поставки в основном направлены в Турцию и страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), где в межсезонье спрос традиционно ослабевает, но покупатели остаются заинтересованными — при условии более выгодных цен.

«Потребитель в регионе MENA готов покупать, но только по сниженной цене. Это вынуждает поставщиков адаптироваться к новым рыночным реалиям», — пояснил Александр Котов, партнёр NEFT Research по консалтингу.

Таким образом, несмотря на устойчивый экспортный спрос, российские угольщики сталкиваются с необходимостью балансировать между сохранением доли рынка и рентабельностью поставок — в условиях растущих логистических издержек и давления со стороны покупателей.