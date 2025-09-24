Минфин анонсировал новые выплаты и масштабную жилищную поддержку для многодетных семей

В проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы заложены новые меры поддержки для нуждающихся семей с двумя и более детьми. Об этом сообщил Минфин России, передает РИА «Новости».

С 2026 года планируется ввести ежегодную семейную выплату в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на получение средств получат граждане РФ, воспитывающие двух и более детей, при соблюдении критерия нуждаемости.

«Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)», — уточнили в министерстве.

Кроме того, на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми в трехлетнем бюджете заложено более 2 трлн рублей. Эти средства пойдут на реализацию целевых мер поддержки, направленных на повышение качества жизни многодетных семей и создание условий для устойчивого роста рождаемости в стране.

Инициативы Минфина станут частью общей стратегии демографического развития и социальной защиты населения в рамках нового бюджетного цикла.