Минфин представил проект бюджета на 2026–2028 годы

Министерство финансов РФ внесло в правительство проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ, по словам ведомства, является сбалансированным и устойчивым, что обеспечит макроэкономическую стабильность и создаст условия для роста реальных доходов населения.

Основные приоритеты бюджета — выполнение государственных обязательств в социальной сфере, укрепление обороны и национальной безопасности. Особое внимание уделено поддержке семей, демографической политике, здравоохранению и образованию. При этом не забыто и о развитии экономики: на достижение технологического лидерства в ближайшие три года предусмотрено почти 2 трлн рублей.

Также Минфин сообщил о масштабной поддержке регионов. До 2030 года субъектам РФ ежегодно будут выделяться бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты по 150 млрд рублей. Общий объем финансирования по этой программе составит 1 трлн рублей.

Дополнительный импульс технологическому прорыву придаст господдержка микроэлектроники. Как заявил 22 сентября на форуме «Микроэлектроника 2025» премьер-министр Михаил Мишустин, в 2026–2028 годах на развитие электронной промышленности будет направлено более 250 млрд рублей. Глава правительства подчеркнул, что системообразующие проекты в стратегически важных отраслях должны получать устойчивую государственную поддержку.

Проект бюджета теперь будет рассмотрен правительством и в дальнейшем направлен в Государственную Думу для обсуждения и утверждения.