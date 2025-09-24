Урожай винограда в Крыму в 2025 году сократился на 30–50% из-за неблагоприятной погоды

Сезон 2025 года стал одним из самых сложных для крымских виноградарей за последние годы. Возвратные заморозки весной, почти полное отсутствие осадков летом и сильные ветры привели к значительной потере урожая. По оценкам специалистов НИИ «Магарач», сбор винограда в этом году окажется ниже ожидаемого на 30–50%. Такой прогноз подтверждают и сами виноделы с разных районов полуострова.

«Засушливым вышел не только этот год, но и весь прошлый — почва уже два года подряд не получает достаточной влаги. Это сказалось на виноградной грозди: в ней меньше сока, а вес ниже в два раза, чем обычно. Засуха сопровождалась ветром, то есть ягоды еще сильнее высыхали, некоторые хозяйства и вовсе потеряли урожай», — рассказал Олег Ничвидюк, главный винодел винодельни Winpark на Южном берегу Крыма.

Собственник винодельни Tau-Sala в селе Родное Михаил Храмов также отметил экстремальные погодные условия: «Сначала мороз, потом прямо над нашим виноградником выпал град, а с середины мая по середину сентября выпало всего 7 мм осадков». Из-за этого молодая лоза 2023 года «в шоке», а посадки 2024 года пришлось неоднократно поливать, что повлекло за собой незапланированные расходы. Вместо нескольких тонн первого урожая винодельня собрала лишь 250 кг сортов «мерло» и «сира», а закупка «каберне фран» у соседей оказалась невозможной из-за общего недобора.

Несмотря на критическое снижение объемов, эксперты и производители отмечают высокое качество нового урожая. По их словам, вина 2025 года обещают быть концентрированными, с насыщенным ароматом и интенсивным вкусом — результат стрессовых условий для лозы, которые часто способствуют повышению сахаристости и глубины вкуса ягод.

Таким образом, несмотря на серьезные потери, крымские виноделы надеются, что сезон 2025 года запомнится не количеством, а качеством продукции.