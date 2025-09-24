Владимир Путин назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова от должности Генерального прокурора Российской Федерации в связи с его назначением на пост Председателя Верховного Суда РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Игорь Краснов возглавлял Генпрокуратуру с января 2020 года. До этого он занимал пост первого заместителя Генерального прокурора. Назначение на должность главы Верховного суда предполагает смену вектора его профессиональной деятельности — от надзорной функции к руководству высшей судебной инстанцией страны по гражданским, уголовным и иным делам.

Кандидатура Краснова на пост председателя Верховного суда была внесена в Государственную Думу для утверждения в установленном порядке.