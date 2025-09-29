Осенний призыв пройдет с электронными повестками

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года. За этот период планируется призвать 135 тысяч человек. В этом году впервые наряду с традиционными бумажными повестками будут официально применяться электронные повестки, что вносит существенные изменения в процедуру уведомления граждан о призыве.

Электронная повестка будет направляться через единый портал госуслуг — «Госуслуги». Как только призывная комиссия примет решение о вызове гражданина, уведомление появится в его личном кабинете на платформе. С этого момента начинается отсчёт времени на явку в военкомат — обычно в течение нескольких дней.

Важно: игнорирование электронной повестки приравнивается к уклонению от призыва. В этом случае к гражданину могут быть применены административные санкции: запрет на управление транспортным средством, невозможность оформить кредит, ограничение на выезд за границу и другие меры, предусмотренные законодательством.

Эксперты подчеркивают: чтобы не пропустить повестку, призывникам необходимо регулярно проверять уведомления на «Госуслугах», особенно в период призывной кампании. Также рекомендуется подтвердить получение уведомления — это фиксируется системой и засчитывается как надлежащее извещение.

Таким образом, переход к цифровому формату призван повысить эффективность призывной системы, но одновременно требует от граждан большей внимательности к официальным каналам связи с государством. Подробнее о том, как работает электронная повестка и какие шаги необходимо предпринять после её получения — в материале URA.RU.