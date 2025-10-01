Обналичивание уходит из банковского сектора в реальный бизнес — ЦБ фиксирует рекордное падение операций

Объём обналичивания денежных средств через банковский сектор в первом полугодии 2024 года сократился на 19% и составил 15,9 млрд рублей, сообщили в Банке России. При этом по сравнению с первым полугодием 2023 года снижение оказалось ещё более резким — тогда падение достигло 30%.

Эксперты отмечают: реальные масштабы обналичивания, вероятно, не уменьшаются, а мигрируют из традиционного банковского канала в другие сегменты экономики, в том числе — в так называемый «реальный» сектор, где контроль за движением средств затруднён.

По данным регулятора, основной вклад в снижение внесло резкое падение операций по обналичиванию с корпоративных и предпринимательских карт: их объём сократился более чем в два раза — до 1,7 млрд рублей. Обналичивание через счета физических лиц также уменьшилось, но менее значительно — на 11%, до 14,2 млрд рублей.

При этом ЦБ обратил внимание на характер поступлений на эти счета: средства зачастую приходят «веерными переводами» от компаний и ИП, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Такие схемы, по мнению регулятора, используются для вывода денег из официального оборота с последующим обналичиванием вне банковской системы.

Аналитики считают, что ужесточение контроля со стороны банков и надзорных органов заставляет участников «серых» схем искать новые пути вывода средств — в том числе через подставные фирмы, кассовые операции в рознице или другие внебанковские каналы. Это создаёт дополнительные риски для финансовой прозрачности и усложняет борьбу с теневой экономикой.