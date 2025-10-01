Уровень воды в плотине Мамлу под Тегераном упал ниже критического минимума

Уровень воды в плотине Мамлу, расположенной в провинции Тегеран, сократился до 19 млн кубометров, что значительно ниже критического минимального порога в 28 млн кубометров. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

По данным агентства, в начале года объём запасов воды в водохранилище обычно составляет в среднем 102 млн кубометров — это на 81% больше, чем текущий показатель. Такое резкое снижение уровня вызвано продолжительной засухой, высоким потреблением воды и недостаточными осадками в регионе.

Изначально сообщалось, что из-за критически низкого уровня воды плотину вывели из эксплуатации. Однако позднее представитель водной отрасли Ирана уточнил, что водохранилище Мамлу продолжает функционировать, хотя и в ограниченном режиме. По его словам, сохранить оставшиеся запасы воды возможно за счёт более строгого управления её потреблением и оптимизации распределения ресурсов.

Плотина Мамлу играет важную роль в обеспечении водой столичного региона, и её истощение вызывает обеспокоенность у властей и жителей Тегерана. Власти призывают население и промышленные предприятия сократить потребление воды на фоне ухудшающейся гидрологической ситуации в стране.