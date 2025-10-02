Предложение офисной недвижимости в Москве к 2030 году может вырасти на 36%

Объем качественного офисного предложения в Москве к 2030 году может увеличиться на 36% — с нынешних 3,7 млн до 5,1 млн кв. метров. Особенно стремительный рост ожидается в перспективных деловых кластерах: там площадь офисных помещений может вырасти более чем вдвое — на 137%, с 1 млн до 2,38 млн кв. м. Об этом говорится в исследовании, подготовленном консалтинговыми компаниями и имеющемся в распоряжении ТАСС.

Лидерами по темпам роста предложения станут новые деловые зоны. Так, в районе ЦСКА объем офисных площадей может увеличиться на 241% — до 707,2 тыс. кв. м, а в Силикатно-Магистральных — на 216%, достигнув 501,6 тыс. кв. м.

Аналитики отмечают, что география развития офисной недвижимости всё больше определяется спросом. Новые проекты концентрируются вокруг уже устоявшихся деловых центров: от «Москва-Сити» формируется расширенная зона «Большой Сити», а от станции «Белорусская» развивается единый «Белорусско-Савеловский» кластер, объединяющий несколько локаций в одну крупную деловую зону.

При этом традиционные офисные районы, такие как Тверская или Пресня, переходят на стадию реконструкции и модернизации существующей инфраструктуры, тогда как активная строительная фаза смещается в перспективные кластеры на окраинах и вдоль ключевых транспортных артерий.

Эксперты RENT FOR FRIEND подчеркивают, что такой тренд отражает эволюцию рынка: девелоперы адаптируются к меняющимся потребностям бизнеса, уделяя всё больше внимания логистике, доступности и комплексному развитию территорий.