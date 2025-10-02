В России с нового года появятся новые дорожные знаки — Федяев

С 1 января 2025 года в России вступят в силу изменения в правила дорожного движения, предусматривающие введение нескольких новых дорожных знаков и корректировку параметров парковочных мест. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

По словам депутата, ширина парковочных мест вдоль края проезжей части будет уменьшена с 2,5 до 2,25 метра при сохранении длины в 6,5 метра. Это изменение призвано оптимизировать использование городского пространства без ущерба для безопасности.

Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия», который будет устанавливаться в тех местах, где нанесение горизонтальной разметки невозможно или нецелесообразно. Также появится знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», направленный на повышение комфорта водителей и снижение риска повреждения транспортных средств.

Особое внимание уделено безопасности уязвимых участников движения: вводится табличка 8.15.1 «Глухие пешеходы», предупреждающая водителей о том, что в зоне возможного появления пешеходов могут находиться люди с нарушениями слуха, не способные услышать приближающийся автомобиль.

Федяев подчеркнул, что эксперименты с рядом из этих знаков проводились на протяжении почти десяти лет. Внесённые поправки в ГОСТ, по его словам, соответствуют национальной политике в области безопасности дорожного движения и направлены на снижение аварийности, повышение предсказуемости дорожной обстановки и учёт потребностей всех участников движения.