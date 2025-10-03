Директор парков Домодедово Юлия Смирнова: «Кладбища – это часть культурного наследия, рассказывающая о судьбах поколений»

3 октября директор парков Домодедово и член Торгово-промышленной палаты РФ Юлия Смирнова приняла участие в дискуссии по вопросу необходимости создания общественных зон для жителей и туристов на базе городских кладбищ. Ее доклад был посвящен переосмыслению их роли в современном городе – от мест скорби к пространствам светлой памяти и утешения.

Дискуссия «Кладбища – общественные пространства для благоустройства» состоялась в рамках VI международной выставки-конференции ParkSeasons Expo, посвященной вопросам создания, обслуживания и развития комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств, а также особо охраняемых природных территорий. Ее организатором выступил журнал «Гений места», а модератором – основатель и руководитель издания Наталья Браславская. Вместе с Юлией Смирновой свои доклады по теме представили архитектор и сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, а также градостроитель, ландшафтный дизайнер и эксперт в области устойчивого развития и урбоэкологии Дарья Толовёнкова.

В рамках встречи спикеры поговорили о том, как должны выглядеть современные места захоронения, с помощью каких инструментов можно запустить процесс их модернизации и сколько времени необходимо для реализации проектов в этой области.

«Места захоронений – это часть религиозной культуры. Это часть культурного наследия, связанная с историей города или поселения, которая рассказывают о судьбах поколений.

Это не только траур, но и уважение, история, вечность», - заявила Смирнова.

Подобная практика уже применяется во многих странах. Среди мировых примеров спикер выделила мемориальное кладбище в Бразилии, которое после реконструкции стало частью общественной жизни города. Еще один необычный комплекс существует в США: кладбище Swan Point в штате Рой-Айленд представляет собой не только место захоронения многих известных личностей, включая писателя-фантаста Лавкрафта, но и культурный объект, привлекающий и туристов, и местных жителей. Там можно найти скульптуры, каменный пруд, а также эллиптический сад, отметила Смирнова.

«Это достаточно сложная тема, которая для очень многих людей личная и болезненная, но она важна для дискуссии», - заключила она.

Юлия Смирнова – директор МАУК «Городские парки культуры и отдыха Домодедово», а также член подкомитета по паркам Торгово-промышленной палаты России.

Подробнее в Telegram канале Юлии Смирновой