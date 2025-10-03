Сергей Николаевич Пляскота, учредитель нефтебазы под Краснодаром, смотрит на разговоры об электромобильном будущем с сомнением. Не из-за консерватизма, а из-за понимания экономики и логистики страны.

"Каждый литр топлива — это не просто товар, это сложная цепочка налогов: НДПИ, акциз, НДС, — объясняет Пляскота. — Государство зарабатывает на каждом этапе: от добычи нефти до продажи бензина на заправке".

Электромобиль ломает эту систему. Владелец Tesla не платит акцизов на топливо, не участвует в этой финансовой схеме. "Пока не придумали, как компенсировать эти потери, разговор о массовой электромобилизации останется разговором", — заключает он.

Логистика против розетки

Сейчас логистика отработана идеально: нефть по трубам, бензин по трубам и цистернам, сеть АЗС по всей стране. "Это централизованная система, — говорит Сергей Николаевич. — А электричество — это децентрализация. Нужно не привезти топливо, а обеспечить мощность".

Для примера он приводит расчёт: "Чтобы поставить быструю зарядку на трассе под Саратовом, нужно тянуть отдельную линию. Себестоимость киловатта для водителя будет выше, чем литра бензина. Кто будет платить? Водитель? Государство? Пока ответа нет".

Реальный путь — газ, а не электричество

"Мы не против нового, но нужно смотреть трезво, — продолжает Пляскота. — Для России логичный переход — это газомоторное топливо. И экология лучше, и логистика уже есть, и налоги остаются".

По его словам, бизнес готов вкладываться в газовые заправки: "Это эволюция, а не революция. А электромобиль пока что для нас — революция, причём с непонятными экономическими последствиями".

"Я не против, но я прагматичен"

"Нас часто называют ретроградами, — улыбается Сергей Николаевич. — Но мы просто прагматики. Пока электромобиль в России — дорогой эксперимент для столиц, а не стратегия для страны".

Его прогноз: "Переход будет медленным. Сначала гибриды, потом газ, а там посмотрим на технологии. Возможно, появятся водородные двигатели или более дешёвые аккумуляторы. Но сейчас говорить о массовом отказе от ДВС преждевременно".

Закончил он просто: "Наша работа — обеспечивать страну топливом сегодня и думать о завтрашнем дне. Но так, чтобы не разориться послезавтра".