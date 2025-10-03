Евросоюз продлил на один год индивидуальные санкции в отношении 47 российских физических и 15 юридических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на его официальном сайте.

Согласно документу, ограничительные меры продлены «в связи с продолжающейся гибридной деятельностью России», включая, по утверждению Брюсселя, «манипулирование иностранной информацией и вмешательство против ЕС, его государств-членов и партнеров». Санкции, введённые ранее в ответ на так называемые «дестабилизирующие действия России за рубежом», теперь будут действовать до 9 октября 2026 года.

Меры предусматривают замораживание активов указанных лиц и организаций на территории ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц стран Союза оказывать им любую экономическую или финансовую поддержку.

Россия неоднократно заявляла, что санкционное давление со стороны Запада, начавшееся несколько лет назад и постоянно усиливающееся, не достигает своей цели. В Кремле подчеркивают, что страна обладает необходимыми ресурсами и стратегией для преодоления внешнего экономического давления.