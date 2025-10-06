Бюджет РФ получит дополнительно 2,3 трлн рублей от налоговых изменений в 2026 году

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в 2026 году российский бюджет получит дополнительные поступления в размере 2,3 трлн рублей благодаря запланированным изменениям в налоговом законодательстве. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Основным источником дополнительных доходов станет повышение ставки НДС с 20% до 22%, которое запланировано на 2026 год. Как пояснил Силуанов, этот шаг выбран как наименее болезненный для экономики по сравнению с другими возможными мерами пополнения бюджета.

Кроме того, в рамках налоговой реформы с 2026 года вводится новая система налогообложения для букмекерских компаний. Им предстоит уплачивать налог на игорный бизнес в размере 5% от объёма принятых ставок, а также налог на прибыль по ставке 25%.

Отдельные изменения коснутся и утилизационного сбора на автомобили. Минпромторг предложил с 1 ноября 2025 года перейти на прогрессивную шкалу утильсбора, привязанную к типу и мощности двигателя. Льготный тариф сохранится только для машин с мотором мощностью менее 160 лошадиных сил.

Все эти меры заложены в проект федерального бюджета на 2026 год, который Минфин представил в сентябре. По оценкам ведомства, совокупный эффект от налоговых нововведений позволит значительно укрепить финансовую устойчивость государства в условиях текущих экономических вызовов.